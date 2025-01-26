داعية يوضح سنة مهجورة يجب أن تكون بين الزوج وزوجته

كتب- محمد قادوس:

كشف الشيخ أحمد المالكي، الداعية الإسلامي،عن سنة مهجورة بين الزوجين كان يفعلها النبي- صلى الله عليه وسلم- مع زوجاته، وعلى الزوج أن يُلاعب زوجته حتى وإن بلغت من العمر 70 عامًا.

وأضاف المالكي خلال لقائه ببرنامج" بيت دعاء" المذاع عبر قناة" تن": أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- كان يُسابق زوجاته ويجري معهن، ولكن بعض الأزواج في الوقت الحالي يبررون رفض ممارسة مثل تلك الأفعال مع زوجاتهم بسبب كبر سنهم.

وأكد الداعية أن الزواج لا يوجد به حاجة اسمها كبرنا، إنت مهما كان عمر، قدوتك هو الرسول صلى الله عليه وسلم».

وأوضح المالكي أنه يُمكن للأزواج الخروج للسير سويًا أو مشاهدة مقاطع فيديو مفيدة وممتعة مع أولادهما، إذ إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص على ممارسة مثل هذه الأفعال، فكان يتسامر مع زوجاته، أو يصطحبهن للسير معًا بعد صلاة العشاء، مؤكداً أن هذا الأمر سنة مهجورة أن الزوج ياخد مراته ويقولها ما تيجي نتمشى في وقت صفاء والناس نيام.

وذكر الداعية أنه عندما كانت إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم معه خلال إحدى الغزوات، كان يحرص على التسامر والتحدث معها حتى خلال جهاده في سبيل الله، كما حدث مع أم سلمة، مُضيفًا أن الحب يُزرع زرعًا في القلوب، لكن قد يُكتسب بالمعاملة الطيبة والأخلاق الحسنة، لذلك قال الله سبحانه وتعالى:" قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا".