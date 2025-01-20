أسامة قابيل: الأم قبل المدرسة في التربية والأب ليس atm

كتب- محمد قادوس:

شدد الدكتور أسامة قابيل من علماء الأزهر الشريف، على أهمية تربية الأطفال على المبادئ الدينية والأخلاقية السليمة التي تضمن لهم حياة هادئة ومستقرة.

وأشار خلال حلقة حواره ببرنامج "من القلب للقلب"، المذاع على فضائية "mbcmasr2"، إلى أهمية أن يكون الأب قدوة لأولاده وليس مجرد ماكينة "atm" لصرف الأموال، حيث أن الأساس في تربية الأطفال هو ربطهم بالله، وتربيتهم على العبادة والالتزام بقيم الدين، وأنه لا يوجد ما يبرر أن يُعطى الطفل تعليمات خاطئة أو يُشجع عليها من قبل الأسرة، لأن ذلك يساهم في بناء شخصيات غير ناضجة تفتقر للأمانة.

وشدد على أن الأسرة والبيت هم أصل التربية قبل المدرسة، فالأم والأب عليهما تربية أبنائهم، بصورة تربطهم بالله، مشيرا إلى قصة موسى عليه السلام مع الخضر في سورة الكهف، التي تُظهر كيفية تعلم الإنسان من تجاربه واحترامه للعلم والتوجيه الإلهي، فلو علمنا أولادنا حب الله والاهتمام بأداء العبادة بشكل صحيح، سيعيشون حياة أفضل وأكثر استقرارًا.

ووجه رسالةلكل الأسر أن تكون علاقتها مع أولادها علاقة تعليمية ومتابعة حقيقية، تقوم على الثقة والاحترام، وأن يشجعوا أبناءهم على الاجتهاد والتعلم الصادق.

وأكد أن الطريق إلى النجاح يكون بالعمل الجاد والنية الطيبة، داعياً الجميع إلى تبني القيم الإسلامية الحقيقية في حياتهم اليومية، لأنها السبيل إلى مجتمع صالح وآمن.