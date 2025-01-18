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محمد على يوضح حكم بدء الصلاة عند سماع الأذان؟

05:01 م السبت 18 يناير 2025

الدكتور محمد علي الداعية الإسلامي

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كتب-محمد قادوس:

حكم بدء الصلاة عند سماع الأذان؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن بدء الصلاة عند سماع الأذان لم يرد فيه نهي، وإن كان الأفضل أن يأتي المسلم بأذكار الأذان في وقتها.

واستشهد الداعية بما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن " وقال صلى الله عليه وسلم: " من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة".

وأضاف علي في رده لمصراوي: إذا سمع المسلم المؤذن استحب له انتظاره ليفرغ، ويقول مثل ما يقول، لكن لو شرع في الصلاة عند سماع الأذان فصلاته صحيحة لدخول وقتها، فدخول الوقت يبدأ من تكبير المؤذن.

وأوضح الداعية إن المؤذن لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، ولذا، فلا حرج على المرء أن يبتدئ الصلاة عند ابتداء المؤذن بالأذان، ولكن الأولى والأفضل أن يجيب المؤذن بترديد الأذان.

ولا مانع من الاعتماد على المواقيت المدونة من قبل الجهات الموثوقة.

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حكم بدء الصلاة عند سماع الأذان محمد علي أذكار الأذان
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