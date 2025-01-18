داعية: الإمام القشيرى كان بارعا فى علم الفقه والأصول والأدب والشعر

كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ محمد أبو ستيت، الداعية الإسلامي، إن نسب الامام أبو القاسم عبد الكريم القشيري إلى خرسان في إيران ولكن يمتد نسبه إلى قبيلة قشير التي لها امتداد بالأصل العربي وهذا الأصل امتد إليه عن طريق أبيه وأمه، مشيرا إلى أن الإمام القشيري اتجه إلى علم التصوف من خلال الإمام أبى على الدقاق.

وأضاف أبو ستيت، خلال لقائه ببرنامج "مدد" المذاع على قناة" الحياة": أن الإمام القشيري كان بارع في علم الفقه والأصول والأدب والشعر، موضحا أن القصة بدأت بإرسال والدته له إلى مدينة نيسابور في إيران ليتعلم علم الحساب لان والده كان ترك له أرض ليتولى إدارتها ولكن حينما انتقل الى نيسابور لتعلم الحساب ساقه القدر إلى حلقة علم للإمام أبي علي الدقاق.

وأوضح:الإمام القشيري استمع الي حلقة علم الشيخ أبي علي الدقاق واستمع إلى علم جديد واجتذبه وهذه كانت البداية في علم التصوف وتعرض لمحنة رئيسية كانت بسبب الوزير أبو نصر الكندري وزير الدولة السلجوقية حينما سأل عن رأيه في فتوى عن مذهب الإمام ابي الحسن الاشعري وظل في هذه المحنة من الاضطهاد 10 سنوات وترك نيسابور وذهب الى بغداد.