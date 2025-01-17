فتوى عن البيع والشراء ساعة صلاة الجمعة.. عالم أزهري يكشف هل تحرم على النساء

كتب- علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالًا من سيدة تقول في رسالتها: كنت أبيع بجوار المسجد والإمام يخطب فقال لي أحد الداخلين للصلاة :إن هذا حرام، فهل ما قاله صحيح؟.

وفي رده، قال العالم الأزهري إن كل عبادة لها حرم زماني قبلها وبعدها، وحرم الوقت ثوابه ثواب وقت العبادة، فحرم الجمعة الاستعداد لها من غسل، وطيب، ارتداء أحسن الثياب وانظفه، وتجنب أكل كل ماله رائحة كريهة، والتبكير قبل دخول الوقت.

واضاف لاشين أن على قدر ما يكون التبكير يكون الأجر والثواب فمن بكر إلى الجمعة وذهب إليها في الساعة الأولى كان أجره من الله أكبر، وثوابه أعظم، وإذا ذهب في الساعة الثانية قل الأجر قليلا، وإذا كان ذهابه إلى الجمعة في الساعة الثالثة قل الأجر أيضا عن سابقه وهكذا فإذا ذهب في الساعة الخامسة كان ثوابه متناسبا مع هذا الوقت.

وبخصوص واقعة السؤال يقول عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف: لقد حرم الشرع العظيم مباشرة البيع والشراء إذا دخل وقت النداء الأول لصلاة الجمعة، وهو الذي يكون بين يدي الخطيب،٠

قال الله عز وجل :(يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع)، ولا يقتصر التحريم على البيع والشراء فقط بل ذكر كأنموذج لكل ما يشغل المسلم عن الصلاة٠

وأوضح لاشين أن هذا التحريم قاصر على من كان ممن تجب عليهم صلاة الجمعة من الرجال الأحرار الأصحاء المقيمين فأما من لم يكن من أهل وجوب صلاة الجمعة، ولا يلزمه السعي إليها فلا يتناوله التحريم بأن كان من الرجال المسافرين غير المقيمين او كان من المرضى، أو كان من النساء او الصبيان فلا يكون الانشغال بكل ما يشغلهم عن صلاة الجمعة محرما عليهم! لأن الله عز وجل نهى عن البيع من كان مأمورا بالسعي لصلاة الجمعة، وهؤلاء ليسوا كذلك فلا يتناولهم السعي٠

وبناء على ما سبق، يختم لاشين فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا إن الذي أنكر على المرأة مباشرة البيع ساعة خطبة الجمعة وصلاتها إنكاره لا محل له من الإعراب، وليس على إنكاره دليل لأن النهي عن البيع في ذلك الوقت لا يدخل فيه النساء لعدم وجوب السعي عليهن لصلاة الجمعة.. والله أعلم.

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