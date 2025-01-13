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عضو بمركز الأزهر للفتوى يوضح حكم تشبه النساء بالرجال أو العكس

11:20 ص الإثنين 13 يناير 2025

الدكتورة إيمان محمد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى

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كتب- محمد قادوس:

تحدثت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، عن حكم تشبه النساء بالرجال أو العكس، موضحة أن النبي محمد-صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس منَّا من تشبَّه بالرِّجالِ من النِّساءِ ولا من تشبَّه بالنِّساءِ من الرِّجالِ".

وأضافت محمد، خلال لقائها ببرنامج "حواء" المذاع على قناة" الناس": أنه يحرم على الرجل والمرأة التشبه وقصد التشبه بخصائص النوع الآخر، مشيرة إلى أن الله- سبحانه وتعالى- جعل لكل من النوعين خصائص خاصة به، فإذا ارتدى الرجل الذهب على سبيل التزين به، فقد مارس فعلًا فيه تشبه من خصائص النساء.

وأوضحت أن المرأة إذا قررت على سبيل المثال قص شعرها، فهذا الأمر يعتبر تشبهًا بخصائص الرجال أيضًا.

الدكتورة إيمان محمد حكم تشبه النساء بالرجال برنامج حواء
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