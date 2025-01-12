فيديو- حقيقة ظهور سمكة يوم القيامة وعلاقتها بكارثة كاليفورنيا.. يكشف عنها عالم بالأوقاف

كـتب- علي شبل:

كشف الدكتور أيمن ابو عمر، وكيل وزارة الأوقاف، عن حقيقة ظهور سمكة أطلق عليها "سمكة يوم القيامة" وعلاقتها بكارثة الحرائق الأخيرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

قال العالم بالأوقاف إن تلك السمكة ظهرت الشهر الماضي على شواطئ أمريكا، وربط بعض الناس بين ظهورها وبين وقوع كوارث وزلازل وبراكين، لأنها لما ظهرت في عام 2011 حصل تسونامي، ولما ظهرت عام 2004 حصل زلزال اندونيسيا، فالناس ربطت بين ظهور تلك السمكة وبين وقوع الكوارث.

وأضاف ابو عمر: الحقيقة أن هذا الكلام لا أصل له، لأن هناك أسطورة يابانية تقول إن هذه السمكة عندما تظهر، فهي تكون مبعوثة من آلهة البحر لتحذير البشر من حصول كوارث، وطبعا هذا مخالف للعقيدة الإسلامية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن ما يقوله العلم هو أن هذه السمكة اسمها سمكة المجداف، تعيش في أعماق البحار، وعندما تظهر على الشاطئ، فيكون ذلك دلالة على تغيرات طبيعية وجيولوجية في باطن الأرض والبحار لها علاقة بدرجات الحرارة.

ولفت ابو عمر إلى أن عقيدتنا تقول ان كل شيء خلقه الله تعالى بقدر وحساب، فظهور مثل هذه الكائنات يجعلنا نتفكر في جميع خلق الله سبحانه وتعالى، ولا نسير خلف الأوهام والخرافات لأن مدبر الكون هو الخالق سبحانه وتعالى.

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