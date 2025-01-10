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فيديو- المفتي: يوجد نهر في الجنة يسمى "رجب" يُسقى منه من صام يوماً في هذا الشهر

06:34 م الجمعة 10 يناير 2025

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية

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كـتب- علي شبل:

كشف الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، عن أفضل الصيام في شهر رجب وحكم صيام يومي الإثنين والخميس.

وقال مفتي الجمهورية خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الإثنين، ولما سُئل قال انه وُلد يوم الإثنين، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم الخميس، وأيام 13 و14 و15 من كل شهر هجري، ومن ثم فإن صيام يومي الإثنين والخميس يعتبر من السنن النبوية ومن أفعال الصالحين، ولا يوجد فيه أي إثم.

وأضاف مفتي الجمهورية أن الصيام في شهر رجب يعد من الأعمال المستحبة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ويجب على المسلمين الإكثار من الطاعات والأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك.

وأوضح أن لشهر رجب فضائل عظيمة، حيث أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية هذا الشهر، مؤكداً أنه يوجد نهر في الجنة يسمى "رجب"، فمن صام يوماً في هذا الشهر، كان من حق على الله أن يُسقى من هذا النهر.

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الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية مفتي الجمهورية حمدي رزق برنامج اسأل المفتي الصيام في شهر رجب حكم صيام يومي الإثنين والخميس
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