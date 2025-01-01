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بعد القيام بالتوبة.. 4 نصائح من الإفتاء في بداية العام الجديد

07:31 م الأربعاء 01 يناير 2025

دار الإفتاء المصرية

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كتب - علي شبل:

في أول أيام العام الميلادي الحديد 2025، وجهت دار الإفتاء عدة نصائح مهمة يبدأ بها الإنسان عامه بشكل أفضل يرضى خالقه عز وجل.

وأكدت الإفتاء أنه على المسلم أن يبادر بالتوبة عمومًا وفي بداية العام الجديد بوجه خاص، وحددت 4 نصائح يقوم بها الإنسان مع بداية العام الجديد، وهي:

1. بالإقلاع عن المعصية.

2. بالندم على فعل المعصية.

3. بالعزم الأكيد على ألا يعود إلى معصية أبدًا.

4. برد الحقوق إلى أصحابها.

وكانت دار الإفتاء حسمت كذلك الرأي الشرعي في مسألة التهنئة بقدوم العام الجديد، حيث أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه لا مانع شرعًا من تبادل التهنئة في بداية الأعوام؛ لما في ذلك من إشاعة الفرح والسرور بين الناس جميعًا، كما أنه لا يخفى على أحدٍ ما في بدايات تلك الأعوام من تجدد نِعَمِ الحياة على كل إنسان، وشكر الله على ذلك مأمور به شرعًا؛ فقد قال تعالى: {وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [النحل: 114].

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دار الإفتاء المصرية نصائح من الإفتاء في بداية العام مبادرة المسلم بالتوبة الإقلاع عن المعصية رد الحقوق إلى أصحابها الندم علي فعل المعصية
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