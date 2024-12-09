الإفتاء تؤكد على ترغيب الشرع في إكرام أصدقاء الوالدين بعد موتهما

كـتب- علي شبل:

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الشرع الشريف رغب في إكرام أصدقاء الوالدين بعد وفاتهما؛ بمواساتهم إذا كانوا فقراء، وتعهدهم بالسؤال إن لم يكونوا فقراء وعدَّ ذلك من البر بهما.

واستشهدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، بما ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إن من أبَرِّ البِرِّ صِلَةَ الرجل أهلَ وُدِّ أبيه بعد أن يُوَلِّي» أي بعد موته.

وعن أَبِي أُسَيْدٍ- مَالِكَ بْنَ رَبِيعَةَ السَّاعِدِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ: «نَعَمُ، الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عُهُودِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّذِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا» أخرجه الإمام الحاكم في "المستدرك على الصحيحين"، وقال: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"، ووافقه الإمام الذهبي في "التلخيص".

6 أعمال في بر الوالدين بعد مماتهما

وكانت دار الإفتاء المصرية أكدت في وقت سابق أن السنة المطهرة دلت على أن الإحسان والبر لا يقتصر على فترة حياتهما، بل يمتد إلى ما بعد مماتهما، وأن برهما يكون بإحدى الطرق الآتية:

1- الدعاء لهما.

2- الصدقة عنهما.

3- هبة ثواب الأعمال إليهما.

4- زيارة قبرهما.

5- أن نصل رحمهما وأصدقاءهما.

6- إنجاز عاداتهما.

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