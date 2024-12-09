أدركت الإمام في الركعة الثالثة من العشاء فهل أجهر بالقراءة وأقرأ سورة بعد الفاتحة؟.. عالم أزهري يجيب

كـتب- علي شبل:

نشر الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة الإسلامية وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فتوى عن الجهر بالقراءة في صلاة المسبوق، ردا على سؤال تلقاه من شخص يقول: أدركت الإمام في الركعة الثالثة من صلاة العشاء، وعندما سلم الإمام قمت لأصلي ما بقي من صلاتي. فهل أجهر بالقراءة وأقرأ سورة بعد الفاتحة أم لا؟

في رده، شدد العالم الأزهري على ضرورة اللحاق بتكبيرة الإحرام في صلاة الجماعة، لافتا إلى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حريصين على إدراك تكبيرة الإحرام خلف إمامهم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وقد روي عن أحد الصالحين أنه قال: "كانوا يعزون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام، وسبعة إذا فاتتهم صلاة الجماعة". رضي الله عنهم أجمعين، وحشرنا الله معهم ومع النبيين والصديقين.

أما الرأي في المسألة، فيقول لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إنه ورد فيها رأيان لأهل العلم على النحو الآتي:

1. الرأي الأول:

يرى أصحابه أن ما أدركه المأموم المسبوق مع الإمام يُعتبر آخر صلاة الإمام (في هذه الحالة: الركعة الثالثة والرابعة). فإذا سلم الإمام، قام المأموم لقضاء ما فاته من صلاته (أي الركعة الأولى والثانية). وبما أن الركعتين المقضيتين هما ركعتا جهر، فإن المأموم يشرع له الجهر بالقراءة فيهما، ويقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن.

الدليل:

استدل أصحاب هذا الرأي بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا) [رواه أصحاب السنن].

2. الرأي الثاني:

يرى أصحابه أن ما أدركه المأموم مع الإمام يُعتبر أول صلاته. فإذا خرج الإمام من صلاته بالتسليم، قام المأموم ليتم ما بقي له من الصلاة (أي الركعة الثالثة والرابعة). وبما أن الركعتين المتبقيتين هما ركعتا إتمام، فلا يشرع له الجهر فيهما، ولا قراءة سورة بعد الفاتحة.

الدليل:

استدل أصحاب هذا الرأي بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) [رواه أصحاب السنن].

وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، قائلًا إن الرأي الراجح هو القول بمشروعية الجهر بالقراءة وقراءة سورة بعد الفاتحة؛ لأن الرواية الأولى (وما فاتكم فاقضوا) أقوى وأرجح من حيث عدد الرواة مقارنة بالرواية الثانية.

وختم لاشين: مع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن المسبوق سواء جهر بالقراءة وقرأ سورة أو لم يفعل، فصلاته صحيحة. وذلك لأن الجهر في محله، وقراءة السورة بعد الفاتحة من هيئات الصلاة، وفوات الهيئة لا يبطل الصلاة.. والله أعلم.

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