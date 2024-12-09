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هبة عوف: ضرب الحيوانات لتحفيزها على العمل حرام شرعًا

02:44 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

الدكتورة هبة عوف

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أكدت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، أن الإسلام ينهى عن تعذيب الحيوانات أو ضربها، مستشهدة بحديث النبي ﷺ: "دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض" (رواه البخاري ومسلم).

وأوضحت أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف خلال تصريحات خاصة لمصراوي: أن استخدام الحيوانات في العمل مسموح به شرعًا، ولكن يجب أن يكون بطريقة رحيمة لا تؤذيها، ولا يجوز ضرب الحمار أو الماشية بهدف تحفيزها على العمل، مشيرة إلى أن النبي ﷺ نهى عن إيذاء الحيوانات أو تحميلها فوق طاقتها، حيث قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء"(رواه مسلم).

وأضافت: "تعذيب الحيوانات أو التعامل معها بقسوة هو تعدٍ على حقوقها التي أقرها الإسلام، وقد ورد أن النبي ﷺ لعن من يتخذ الحيوانات أهدافًا للرماية، وأمر بالإحسان إليها حتى عند ذبحها، مما يدل على حرص الإسلام على الرفق بالحيوان في كل الأحوال".

وختمت الدكتورة بقولها: "على الفلاح أو أي صاحب ماشية أن يتذكر أن هذه الحيوانات أمانة، وأن الله يحاسبه على كل إساءة تلحق بها. فالرفق بها هو من صميم أخلاق الإسلام، ومن يتعامل معها برحمة، ينال أجرًا عظيمًا".

هبة عوف ضرب الحيوانات تعذيب الحيوانات
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