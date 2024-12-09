أمين الفتوى: الوصية تعتبر باطلة في هذه الحالة

كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على أهمية فهم الفروق بين الهبة والوصية والميراث في الشريعة الإسلامية مشيرًا إلى أن لكل من هذه التصرفات أحكامًا خاصة وأوضح أنه في كثير من الأحيان يحدث لبس بين هذه المفاهيم مما يؤدي إلى حدوث مشكلات قانونية قد تؤثر على حقوق الورثة

وقال أمين الفتوى، إن الهبة هي تصرف قانوني يتم خلال حياة الشخص حيث يملك الشخص أن يعطي الآخرين شيئًا دون مقابل الوصية هي أن يحدد الشخص كيفية توزيع ممتلكاته بعد وفاته لكن بشرط أن تكون الممتلكات التي يتم وصيتها لا تزال في ملكيته وقت موته والميراث هو ما يتم توزيعه بين الورثة بعد الوفاة ويشمل ما كان يملكه الشخص عند وفاته

في المثال الذي تم طرحه حيث قام الشخص بنقل ملكية الأرض إلى والدته أثناء حياته وأوصى أن تكون هذه الأرض بعد وفاته من نصيب زوجته وابنته أكد فخر أن الشخص قد نقل ملكية الأرض بالفعل إلى والدته بموجب العقد الذي تم توقيعه أثناء حياته وبالتالي أصبحت الأرض ملكًا للوالدة ولم يعد للشخص حق في التصرف فيها

وأضاف فخر خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أنه لا يمكن للإنسان أن يوصي بما لا يملك وبالتالي فإن الوصية التي قدمها الشخص لزوجته وابنته بشأن الأرض تكون غير صحيحة من الناحية الشرعية وشرح أن الوصية تصبح باطلة إذا كانت تخص شيئًا قد تم تمليكه بالكامل لغير الشخص الذي يوصي به.

وأوضح أمين الفتوى، أنه إذا كانت الوصية تهدف إلى تنفيذ رغبة الشخص في تقسيم الأرض بين زوجته وابنته بعد وفاته فإن الوالدة التي تملك الأرض بموجب العقد إذا أرادت تنفيذ هذه الوصية من باب الفضل أو الرحمة مع ابنته وزوجته يمكنها ذلك ولكنها لن تكون ملزمة شرعًا بتنفيذ الوصية لأنها لا تملك هذه الأرض إلا بموجب الهبة التي تمت لها

وأشار فخر إلى أن الوصية يجب أن تتم في حدود ما يملكه الشخص عند وفاته محذرًا من الخلط بين الهبة والوصية، مؤكدا على أهمية احترام الحقوق الشرعية للورثة لضمان العدالة في تقسيم التركات.