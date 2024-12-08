لماذا نصلي أول ركعتين بالفاتحة وسورة فقط وليس في الركعات الأربع؟.. أمين الفتوى يكشف

كـتب- علي شبل:

تلقى الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من يقول: "لماذا في الصلاة الرباعية أول ركعتين نصلي بالفاتحة وسورة فقط والركعتين الأخيرتين بدون سورة؟".

وفي رده، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "صلوا كما رأيتمونى أصلى"، فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في جميع الركعات، أما السورة التي نقرأها بعد الفاتحة فهي سُنة عن النبي.

وأوضح أمين الفتوى أن التفرقة بين الركعات هو اتباع السُنة، حيث كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة، وفي الركعة الثانية الفاتحة وسورة، والركعة الثالثة الفاتحة فقط والرابعة الفاتحة فقط، لافتا إلى أن العلماء قالوا إن ذلك للتخفيف على المصلي.

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