هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلى إذا طهرت قبل الأربعين؟.. أمين الفتوى يُجيب

كتب- محمد قادوس:

تلقي الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال يقول" هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين؟

في رد، قال أمين الفتوى إن النفاس هو الدم الذى يأتى عقل الولادة، والعلماء عندما تحدثوا عن أطول مدة لنزول الدم على المرأة قالوا غالبه 40 يوما، أو فى الأكثر 60 يوما.

وأضاف كمال خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أنه إذا انقطع دم النفاس قبل الـ 40 انقطاع تام يجوز لها أن تغتسل وتصلى وتصوم وتكون العلاقة بينها وبين زوجها صحيحة ما لم يترتب على هذه العلاقة ضرر طبى حتى مع انقطاع الدم.