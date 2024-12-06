من هم أصحاب الكهف وكم كان عددهم؟.. معلومات مهمة ودروس وعبر

كـتب- علي شبل:

ضمن القصص القرآني قصة أصحاب الكهف التي وردت بسورة الكهف، وهي سورة مكية، عدد آياتها (110) آيات، والكهف هو الغار في الجبل، وقد تضمنت هذه السورة قصصا أربعاً؛ وهي قصة أصحاب الكهف، وقصة صاحب الجنتين، وقصة موسى والخضر، وقصة ذي القرنين.

وفي التقرير التالي يرصد مصراوي قصة أصحاب الكهف ومعلومات مهمة عن عددهم وكيف عاشوا وعن كلبهم الذي رافقهم:

(1) قصة أصحاب الكهف

أصحاب الكهف هم شبان (فتية) فرّوا من قومهم خشية الفتنة في دينهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، في "البداية والنهاية"، في شأنهم: "قال كثير من المفسرين والمؤرخين وغيرهم: كانوا في زمن ملك يقال له دقيانوس، وكانوا من أبناء الأكابر، واتفق اجتماعهم في يوم عيد لقومهم، فرأوا ما يتعاطاه قومهم من السجود للأصنام والتعظيم للأوثان، فنظروا بعين البصيرة، وكشف الله عن قلوبهم حجاب الغفلة، وألهمهم رشدهم، فعلموا أن قومهم ليسوا على شيء، فخرجوا عن دينهم، وانتموا إلى عبادة الله وحده لا شريك له".

ويقول المفسرون إن هؤلاء الفتية اتخذوا لأنفسهم مكاناً بعيداً عن المدينة ليعبدوا الله فيه حتى لا يراهم قومهم، وهو كهف داخل الجبل وطلبوا من الله عز وجل أن ينشر عليهم من رحمته في هذا الكهف. واستجاب الله لهم وأنزل عليهم من رحمته حيث يسّر لهم أمرهم وسخر لهم الآيات، فقد أمر الله الشمس ألا تمس أجسادهم حتى لا تؤذيهم. فكانت الشمس في الصباح تميل عن أجسادهم وفي الغروب تميل عنها فلا يتأثروا بها وكانوا في فجوة وسط الكهف.

من آيات الله عليهم في الكهف

- أعينهم كانت مفتوحة فكان الناظر إليهم يحسبهم مستيقظين مع أنهم نيام.

- وحتى لا تأكل الأرض أجسادهم، كان الله يقلب أجسادهم تارةً نحو اليمين و تارةً أخرى نحو اليسار.

- وكان كلبهم معهم حيث جلس على عتبة باب الكهف وبسط ذراعيه ونام مثل ما فعل الفتية.

- وحتى لا يعتدي عليهم أحد و هم رقود قذف الله في قلب كل من ينظر إليهم الرعب بحيث لو اطلع عليهم أحد ولّى منهم فراراً وقذف في قلوبهم الرعب.

- وناموا نومتهم الطويلة حيث بقوا على هذه الحالة ثلاثمائة وتسع سنوات تقريباً.

وبعد كل هذه السنوات الطويلة، بعثهم الله من نومهم. فقاموا من نومهم وهم يشعرون بتعب شديد في أجسادهم ويتساءلون فيما بينهم عن المدة التي مكثوا فيها داخل الكهف قال تعالى: "قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوماً أو بعض" أي سأل أحدهم كم مكثنا في هذا الكهف؟

فقالوا: ما مكثنا غير بضعة أيام. قال المفسرون: إنهم دخلوا في الكهف صباحاً وبعثهم الله في آخر النهار فلما استيقظوا ظنوا أن الشمس قد غربت فقالوا لبثنا يوماً، ثم رأوها لم تغرب فقالوا أو بعض يوم وام يشعروا أنهم ناموا ثلاثمائة وبضع سنين.. قال تعالى: "ربكم أعلم بما لبثتم" أي قال أحد الفتية إن الله أعلم بكم لبثنا من الوقت فخذوا بما هو أنفع لكم ونحن الآن جياع.. قال تعالى: "فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة" أي أرسلوا أحداً منكم إلى المدينة بهذه النقود الفضية التي كانت معهم من قبل.

قال تعالى: "فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزقٍ منه" أي فليختر لنا خير الطعام وأطيبه ليشتريه لنا.

قال تعالى: "وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً" أي يتلطف في دخول المدينة وشراء الطعام حتى لا يشعر بهم أحد ظناً منهم أنهم ما زالوا في نفس حكم الملك الظالم.

قال تعالى: "إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملّتهم" أي أنهم سيقوموا بإلقاء الحجارة عليكم أو يدفعونكم لترك دينكم والدخول في دينهم.

قال تعالى: "ولن تفلحوا إذاً أبدًا" أي إن ترجعوا إلى ملًتهم فلن تفلحوا أبداً في حياتكم ولا يكون لكم نصيب من الخير أبداً.

وذهب أحدهم ليحضر لهم الطعام الطيب ومعه النقود الفضية التي نقش عليها صورة الملك دقيانوس. فلما وصل الشاب إلى المدينة، وجد شكل المدينة لم يعتد عليه فكل شيء تغير. فشوارع المدينة أصبحت مختلفة والبيوت أيضاً قد تبدلت والناس غير الناس. ولم يعرف السبب في ذلك!

وبعد جهد كبير، ذهب الشاب إلى دكان الطعام ليشتري الطعام الطيب ولكن وجد البائع ينظر إليه متعجباً من شكله بشدة. ولما أحضر الطعام، قام الشاب بإعطائه النقود وحينها تعجب البائع كثيرًا وسأله من أين أتيت بهذه النقود؟

قال الشاب: إنه المال الذي نتعامل به وهذه صورة دقيانوس.

فتعجب البائع قائلاً: هل أنت مجنون؟

إن دقيانوس عليه لعنة الله مات من أكثر من ثلاثمائة سنة.

فتعجب الشاب من هذا الكلام وأحس أنه لم يستطع استيعاب الأمر.

فتجمع الناس حول هذا الشاب وأخذوه إلى الملك الجديد في ذاك الوقت، فسأله عن شأنه فأخبره الشاب بما حدث وأخذ الشاب الملك والناس إلى الكهف ولكن قال لهم سأدخل أنا أولاً لكي أعلم أصدقائي بالأمر. قيل إن الملك كان مسلماً فعانقهم وافتخر بهم وبموقفهم كثيراً وتركهم ليعودوا إلى مرقدهم مرةً أخرى ليتوفاهم الله سبحانه ونعالى بعدها، وقد قرر الحاكم وقتها أن يبنوا عليهم مسجداً.

كلب أصحاب الكهف

أخبر الله تعالى عن كلب أصحاب الكهف بقوله: وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، والوصيد هو الفناء أو الباب، فدل على أن الكلب لم يدخل معهم إلى كهفهم، وقد أبدى بعض العلماء في ذلك حكمة وهي ما ذكر من أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب.

عدد أصحاب الكهف

أخبر الله -تعالى- عن عدد أصحاب الكهف بقوله: (سَيَقولونَ ثَلاثَةٌ رابِعُهُم كَلبُهُم وَيَقولونَ خَمسَةٌ سادِسُهُم كَلبُهُم رَجمًا بِالغَيبِ وَيَقولونَ سَبعَةٌ وَثامِنُهُم كَلبُهُم قُل رَبّي أَعلَمُ بِعِدَّتِهِم ما يَعلَمُهُم إِلّا قَليلٌ فَلا تُمارِ فيهِم إِلّا مِراءً ظاهِرًا وَلا تَستَفتِ فيهِم مِنهُم أَحَدًا). وذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية: أنّ الله -تعالى- أخبر عن تعدّدُ آراء النّاس في عددهم، وأنّها كانت على ثلاثة أقوال، وضعّف الله -تعالى- القولين الأوليين بذكره بعدها أنّها من الرجم بالغيب.

ولمّا ذكر القول الثالث سكت عنه أو قرّره؛ أنّهم سبعةٌ وثامنهم كلبُهم؛ ليُدلّل على صحته، وذكر قتادة، وعطاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنّه من القليل الذين استثناهم الله -تعالى- بأنّهم يعلمون عددهم أنّهم كانوا سبعة، وهذه الأسانيد الصحيحة تُثبتُ أنّ عددهم كان سبعة.

دروس وعبر من قصة أصحاب الكهف

تنطوي قصة أصحاب الكهف على دروس وعبر عديدة، نستعرض بعضها:

- أهمية الصبر في الدعوة إلى الله ويتجلى ذلك بحرصهم على الدعوة إلى الله وإلّا فما كان من أهل البلد مضايقتهم حتى يعتزلوهم، قال تعالى: {وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ}.

- ألا ييأس المسلم وعليه بالثبات والصبر في طريق الدعوة إلى الله تعالى.

- أنّ الدعاء يكون لله تعالى وحده فإنّ على المسلم أن يتوجه بالدعاء إلى الله تعالى وحده لقضاء حوائجه فهو النافع الضار سبحانه.

- أهمية الثبات على المبدأ، والتمسك بالحق ولو كان المرء وحيدًا وهذا ما كان عليه فتية الكهف لمّا فرّوا بدينهم وثبتوا على إيمانهم.

- مشروعية الاعتزال عند الفتن قال الله تعالى: {وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ}

- أهمية اللجوء إلى الله عند الفتن فإنّه من آوى إلى الله آواه ولطف به وجنّبه الوقوع في الفتن، وهذا من رحمة الله تعالى على عباده، وتجلّى ذلك حينما ألجأهم الله تعالى إلى الكهف وجنّبهم فتنة قومهم وإرادة قتلهم وبعثهم إلى قوم مؤمنين.

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