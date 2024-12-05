بالفيديو.. خالد الجندي: في شباب بتلبس تشيرتات عليها كلام عيب وهي مش عارفة

كتب- محمد قادوس:

أشار الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك فارقًا كبيرًا بين العفة والتجنيب، وبين التدين والتطرف، وهذه مسائل حساسة يجب أن نفهمها بشكل جيد، ونحن أحيانًا نكون غير مدركين لما يحدث حولنا.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس: "نحن نرى العديد من الشباب يرتدون تيشرتات تحتوي على رسائل مكتوبة باللغة الإنجليزية أو بلغة غير مفهومة، وهذا قد يخفي معاني خطيرة مثل الدعوة للإلحاد أو الانحراف الفكري.. العديد من هذه التيشرتات تحتوي على كلمات قد تكون مرفوضة أو خطيرة، مثل تلك التي تحمل رسائل عن الإلحاد أو تمجيدها، مثل "أنا لا أؤمن بوجود إله"، أو "ملحد وأفتخر"، وهي رسائل قد تكون محطمة للقيم الدينية".

ودعا إلى ضرورة توعية الشباب قبل شراء الملابس التي تحتوي على رسائل قد تكون ضارة، مشيرًا إلى أهمية التحقق من معاني هذه الرسائل.

وقال: "قبل أن يشتري أحدهم تيشيرتًا، عليه أن يطلب من شخص يعرف الإنجليزية أن يترجم له ما هو مكتوب على التيشيرت".

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد هارون، استشارى الصحة النفسية، إن بعض الشباب الذين يرتدون هذه الملابس لأنهم يرفضون فكرة الإله التي تربوا عليها، مشيرًا إلى أن بعض هؤلاء الشباب يشعرون بالتمرد على القيم التي نشأوا عليها، ولكنهم في الواقع ليسوا ضد الإيمان بالله، بل هم في حاجة إلى فهم جديد يعيد لهم الثقة في الدين.

وأكد أن التعامل مع هؤلاء الشباب يجب أن يكون من خلال ثلاثة خطوات أساسية: "احتوائهم، تفريغ مشاعرهم، وتصحيح أخطاء تفكيرهم".

وأضاف: "نحتاج إلى أن نعرفهم بالله بطريقة مختلفة، بطريقة لا تثير فيهم النفور أو الرفض، وأن نساعدهم على تجاوز مشاعر الزعل أو الغضب تجاه الله".