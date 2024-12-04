"نقوط الفرح من حق العريس ولا العروسة؟".. أمين الفتوى يوضح هل تعد ديناً يجب سداده (فيديو)

كـتب- علي شبل:

"نقوط الفرح من حق العريس ولا العروسة وهل تعد ديناً يجب سداده؟".. سؤال جدلي قد يسبب خلافا بين الزوجين في أولى مراحل حياتهما الزوجية، ناقشه الشيخ عبد الرحمن محمد، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدا أن تحديد طبيعة النقوط هل هو هدية أم دين هو ما يحدد من هو صاحب الحق في استلام المبلغ.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أنه إذا اعتُبر «نقوط الفرح» دينًا، فإن الشخص الذي يُعتبر مطالبًا بسداده هو الزوج، خاصة إذا كانت المبالغ مقدمة من طرف أسرة الزوجة أو أصدقائها، أما إذا كان «نقوط الفرح» هدية، فإنه يكون حقًا للزوجة ولا يجوز للزوج أو أي شخص آخر أن يأخذها.

وأكد أن «نقوط الفرح» تدخل ضمن العادات المتعارف عليها، وأنه في حال تم اعتبارها هدية حفل الزفاف، فإنها تكون حقًا خالصًا للزوجة، ولا يحق للزوج المطالبة به، وإذا كان من أقارب الزوجة فسيكون حقًا لهم.

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