فيديو- تصريح صادم لإمام الحرم السابق: أعيش على الإعلانات و"ارتباط المسجد لم يعد يناسبني"

كـتب- علي شبل:

"ارتباط المسجد ما عاد يناسبني".. تصريح مفاجئ للداعية الشيخ عادل الكلباني، إمام وخطيب المسجد الحرام السابق، أثار جدلا وحصد تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.

كشف الداعية عادل الكلباني عن مصدر دخله بعد إيقافه عن الإمامة، قائلًا خلال لقاء عبر "بودكاست حكايتي" نشرته قناة "العربية": "أعيش على الإعلانات، ومطيعم صغير- مطيعم تصغير مطعم"، لافتا إلى أن الإعلانات تكون حسب الموسم.

وردا على سؤال حول التوقعات بالعودة إلى الإمامة، أجاب إمام الحرم السابق: "نرجو ذلك"، وتابع في رده على سؤال : "هل هناك مساعي للعودة": " أنا اكتفيت بما مضى لأن ارتباط المسجد ما عاد يناسبني، أنا كنت رجل مواظب 100%".

من هو عادل الكلباني؟

الشيخ السعودي عادل بن سالم بن سعيد الكلباني، نشأ في العاصمة الرياض ووُلد في 3 أبريل في عام 1959، كان يعمل في السابق في الخطوط الجوية السعودية لصالح الحكومة واستمر في وظيفته على نحو 6 سنوات حتى أصبح إمامًا وخطيبًا في الكثير من المساجد التي كان من أهمها المسجد الحرام، حيث كان يقوم بإمامة المصلين في صلاة الجمعة وكان مُكلفًا بِإمامتهم في صلاة التراويح في رمضان.

سبب إخراج الشيخ عادل الكلباني من الحرم

كان الشيخ عادل الكلباني تم تكليفه بإمامة صلاة التراويح في الحرم المكي في الرابع من رمضان في عام 1429 هجريًا بمرسوم ملكي، وفي اليوم الخامس من رمضان ليلة السادس منه قام بإمامة المصلين وصلى بهم آخر ركعتين من التراويح إضافةً إلى الشفع والوتر ثم تم إعفاؤه من الإمامة في الحرم المكي بعد فترة ليست بالكثيرة.

رجحت مصادر أن سبب الإعفاء بعض التصريحات التي خرجت على لسان عادل الكلباني، تتطرق لبعض الإشكالات الطائفية والأمور المحظورة الخاصة بشخص في منصبه، وعليه قام بالعودة إلى الرياض وقام بإمامة المصلين في جامع المحيسن في حي اشبيليا شمال شرق الرياض، والذي تم افتتاحه في عام 1430 هجريًا ولا يزال به حتى الآن.

وكان الكلباني داعية مثيرًا للجدل في بعض تصريحاته التي من بينها أنه حلل الغناء والعزف معللًا أنه لا يوجد دليل يحرم ذلك، وشارك في تقديم الكثير من البرامج التلفزيونية على عدة قنوات من بينها القناة الإخبارية السعودية.

اقرأ أيضًا:

ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. المفتي يوضح رأي الشرع

مريض بالسرطان ويسأل عن حكم الموت الرحيم.. رسالة مؤثرة من أمين الفتوى

يخرب البيوت وحرام شرعًا.. أمين الفتوى يحذر من ظاهرة طلاق موجودة بالصعيد