الإفتاء تحسم حكم التهنئة بالعام الجديد: نص عليه الفقهاء ولا مانع منه شرعًا

كـتب- علي شبل:

حسمت دار الإفتاء المصرية الرأي الشرعي في مسألة التهنئة بقدوم العام الجديد، حيث أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه لا مانع شرعًا من تبادل التهنئة في بداية الأعوام؛ لما في ذلك من إشاعة الفرح والسرور بين الناس جميعًا، كما أنه لا يخفى على أحدٍ ما في بدايات تلك الأعوام من تجدد نِعَمِ الحياة على كل إنسان، وشكر الله على ذلك مأمور به شرعًا؛ فقد قال تعالى: {وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [النحل: 114].

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: نَصَّ جمعٌ من الفقهاء على استحباب التهنئة بقدوم الأعوام، والشهور.

واستشهدت بما نُقل عن الحافظ المقدسي أنه قال: "الذي أراه أنه مباح لا سنة فيه ولا بدعة"، وقال ابن حجر الهيتمي: "وتسن التهنئة بالعيد ونحوه من العام والشهر على المعتمد"، وقال العلامة القليوبي: "التهنئة بالأعياد والشهور والأعوام، قال ابن حجر: مندوبة"، وقال اللبدي الحنبلي: "لا بأس بتهنئة المسلمين بعضهم بعضًا بمواسم الخيرات وأوقات وظائف الطاعات".

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