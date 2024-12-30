أمين الفتوى يحذر من أخطاء شائعة تؤثر على صحة الصلاة

كتب - علي شبل:

حذر الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من أخطاء شائعة يقع فيها المصلون قد تبطل الصلاة أو تؤثر على صحتها.

وأوضح الطحان، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أنه لا توجد مشكلة في أن يقوم الشخص بترتيب ملابسه أو رفع الكمام أثناء الوضوء إذا كان يهدف إلى إدراك الركعة الأولى من الصلاة، لكن إذا دخل الشخص الصلاة وهو غير مُرتب لملابسه، مثل أن يكون الكمام مرفوعًا، فلا مانع من إنزاله بسرعة بعد الدخول في الصلاة، وهذا لا يسبب أي خلل في الصلاة.

أما موضوع تكفيف الثياب أثناء الصلاة، فأشار إلى أنّه من الأفضل عدم شد الكمام أو تكفيف الثياب أثناء الصلاة، حيث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في أحاديثه، وبيّن أنّ المسلم يجب أن يدخل الصلاة في أحسن هيئته، وأن تكون ملابسه مرتبة ومناسبة لخضوعه لله تعالى، خاصة في السجود حيث ينبغي أن تكون الجبهة، الأنف، الركبتان، والكفان على الأرض.

وفيما يتعلق بالصلاة في المساجد وموضوع الصفوف، أكد أنه إذا دخل المصلي إلى المسجد وكان الصف مكتملًا، فيجب عليه عدم الصلاة منفردًا خلف الصف إلا إذا كان ذلك لضرورة، وإذا كنت تجد مكانًا فارغًا في الصف الذي أمامك، يمكنك أن تتحرك بهدوء لتكمل الصف وتحقق ثواب الصلاة في الصف.

وأضاف أنه إذا لم يكن هناك مكان في الصف الأول وكان الصف مكتملًا، يجوز للمصلي أن يصلي خلف الصف بشرط ألا يكون ذلك تعمدًا، وأن تكون الصلاة صحيحة.

وفيما يتعلق بمكان الوقوف خلف الإمام في الصلاة، أوضح أنه إذا كان هناك مكان شاغر وراء الإمام، فيجب على المصلي أن يقف خلف الإمام مباشرة، وإذا تعذر الوقوف وراء الإمام لسبب ما، فإن الأفضل أن يقف على يمين الإمام، وفي حال عدم القدرة على ذلك، يقف على اليسار.

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