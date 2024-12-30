أستاذ بالأزهر يهنئ المسيحيين بأعياد الميلاد: ديننا أمرنا بذلك

كتب- محمد قادوس:

هنأ الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، الإخوة المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد، وذلك من باب البر والإحسان ورد التحية.

وأوضح أستاذ الفقه، القرآن الكريم أمرنا برد التحية بأحسن منها أو ردها، لأن اخواننا المسيحين بيهنونا باعيادنا ومواسمنا فلازم نهنيهم برضوا.

وتابع: الشرع الحنيف سمح للمسلم انه يتزوج مسيحية، وبالتالى وجب عليه ان يجعلها تقيم شعائر دينها يبقى ازاى لا اهنيها بعيدها.

وأضاف تمام، عبر قناة" الناس" المصريين دايما بياكدا إنهم يد واحدة ضد محاولات المتطرفين التفرقة بينهم.

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