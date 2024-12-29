"دهب الأم للبنات".. أمين الفتوى يكشف هل العادة المصرية صحيحة شرعًا (فيديو)

كـتب- علي شبل:

أوضح الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، رأي الشرع في عادة عند بعض الأسر المصرية، معروفة بـ"الدهب للبنات"، وهي مقصود بها تجنيب ذهب الأم من تركتها بعد وفاتها وجعله خاصا ببناتها الإناث.

أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس عبر فضائية الناس، أن تلك العادة غير صحيحة شرعًا، قائلًا إن كل ما كان تملكه الأم يدخل في تركتها ويحق لجميع وارثيها الشرعيين، من ذهب ومال وخلافه، حتى الملابس التي كانت تخص الأم "حتى الشرابات" فهي حق لجميع الورثة، وليس البنات فقط.

وأضاف عثمان: أما ما يحدث في بعض الأسر، وهو ترك الذهب أو ملابس الأم مثلا للبنات تفضلاً فهو أمر جائز، بشرط حدوث التوافق والرضا بين الوارثين.

ولفت أمين الفتوى إلى مسألة أخرى وهي هدايا الأبناء إلى الأم، فهل تعود لصاحبها بعد وفاتها، ليقول أمين الفتوى: حتى العطايا تدخل في التركة وتوزع، أما إذا حدث اتفاق وتراضٍ بين الأبناء فلا مانع شرعًا.

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