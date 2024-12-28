باحث بهيئة كبار العلماء: يحذر من قول مثل هذه الكلمات حتى لا يبتليك الله

كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن البلاء موكل بالمنطق، إذ هناك أثر عن السيدة عائشة رضي الله عنها: «البلاءُ موكَّلٌ بالمنطق.

وأضاف الحجار خلال استضافته ببرنامج" نبي الرحمة" المذاع على قناة" الناس": البلاء موكل بالمنطق يعني أنه أي عندما يقول الإنسان (أنا ربنا ساترها معايا دائمًا، دائمًا ربنا هو اللي بيرزقني وبيحافظ عليا وبيسترها معايا)، دائمًا ما تسير حياة هذا الشخص في سُلم الستر، لأنه مُحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، فما كان فيك يظهر على فيك، أي أن ما يشعر به بداخله يظهر على لسانه.

وأوضح الباحث بهيئة كبار العلماء، كذلك العكس لما واحد يندب حظه ويقول أنا حظي في الدنيا كدة، بيحصل معاه كدة»، مُشيرًا أنه ورد في بعض الآثار أن الملائكة تؤمن على قول الإنسان، فمن اعتاد على توقع الأجمل وحسن الظن بالله تؤمن الملائكة على قوله، ومن اعتاد على توقع المصائب والأسوأ كذلك تؤمن الملائكة على قوله، لذلك فالإنسان يوقع نفسه في مسألة الخير أو الشر من خلال منطقه ولسانه، وجملة «البلاء موكل بالمنطق» صحيحة أوردها العلماء ووردت عن كثير من أهل العلم.

وذكر الحجار أن الفقيه إبراهيم النخعي، كان عادةً عندما يتعرض لأي موقف يلتزم الصمت، ويقول أخاف أن أتكلم فأُبتلى بهذا، لذلك على الإنسان أن يلتزم بأمر الله سبحانه وتعالى عندما يتعامل مع الأمور الغيبية التي لا يعلمها سوى الله سبحانه وتعالى، وذلك من خلال اتباع منهج الله سبحانه وتعالى الذي يحثنا على التفاؤل وعدم التشاؤم.