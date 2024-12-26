أماكن تنظيم حفلات تخرج جامعة الأزهر بعد حظرها بالخارج

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

حظرت جامعة الأزهر، إقامة أي حفلات تخرج لجميع كليات القاهرة والأقاليم خارج الحرم الجامعي بدءا من العام الدراسي الحالي.

ونص القرار الذي أصدرته جامعة الأزهر، على أن سبب حظر إقامة أي حفلات خارج الحرم الجامعي يأتي حفاظا على مكانة الجامعة العالمية وعدم استغلال الطلاب والطالبات من بعض الجهات غير الرسمية، وحفاظا على الطلاب من استقطابهم من جهات أخرى.

ونص القرار على أن قصر إقامة حفلات تخرج طلاب وطالبات فرع القاهرة على قاعات كليات "بنين وبنات" والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، دون غيرهم.

وشدد القرار على أن هناك جهة وحيدة تتولى تنظيم حفلات التخرج بالتعاون مع الجهات المعنية، وهي إدارة العلاقات العامة بجامعة الأزهر.

فيما كشف مصدر مطلع بجامعة الأزهر، أن سبب حظر إقامة أي حفلات تخرج بعيدا عن الحرم الجامعي لعدم استقطاب الطلاب من أي جهات أخرى، وعدم ارتكاب أي فعل تسيء للجامعة.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، الخميس، أنه وقعت خلال الفترة الماضية أفعال لا تليق من طلاب بعض الجامعات أثناء حفلات تخرجهم لا تليق بطلاب العلم، ومن ثم كان قرار الجامعة لعدم حدوث مثل هذه الأفعال.

اقرأ أيضًا:

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة غدًا

برودة ونشاط للرياح.. توقعات طقس الأيام المقبلة

فرصة وحيدة أمام غير الفائزين في قرعة الحج السفر لأداء المناسك.. تفاصيل

بعد صرف تعويضات للمتضررين.. أبرز المعلومات عن محور عمر سليمان بالإسكندرية