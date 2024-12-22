فتوى تعدد الزوجات بروسيا تثير الجدل.. ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا يعلق

كتب - علي شبل:

أثارت فتوى لأعلى سلطة إسلامية في روسيا، تجيز للرجال الزواج بأكثر من امرأة، الكثير من الجدل، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الروسية الرسمية "ريا نوفوستي"؛ حيث جاء هذا القرار على لسان المفتي إلدار عليوتدينوف، نائب رئيس مجلس العلماء في الإدارة الروحية للمسلمين في روسيا، مؤكداً أن تعدد الزوجات سيكون مسموحًا في حالات معينة.

أثارت الفتوى الروسية جدلا وتحذيرا مجتمعيا من استغلال الفتوى في الإساءة للمرأة والأسرة الروسية واعتبارها ثغرة دينية للمتعة، وعلق رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا، الشيخ راوي عين الدين، امس السبت، على فتوى تعدد الزوجات، قائلًا: "الغرض الرئيسي من هذه الفتوى هو حماية حقوق النساء والأطفال.. هل يعتبر اعتماد الفتوى تدخلا في مجال التشريع المدني؟ قطعا لا، لأننا لا نتحدث عن زواج مدني مسجل لدى الجهات المعنية؟".

وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة نوفوستي الروسية: "لكن فيما يتعلق بالزواج الديني، وهو أمر داخلي للمجتمع الإسلامي ويتم تنظيمه بالكامل من خلال التشريعات الإسلامية، نحن نصر على أن آباء الأطفال المولودين من مثل هذه الزيجات يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم".

وتابع: "بسبب الجهل الديني، أصبح الكثير يرون في تعدد الزوجات ثغرة دينية للمتعة. هؤلاء الجهلاء لا يدركون أن الزواج الثاني يعني تكوين أسرة كاملة بكل ما فيها من مسؤولية".

وجاء في فتوى "مشاكل تعدد الزوجات في المجتمع المسلم في روسيا" التي اعتمدها المجلس: "الشرط الرئيسي لقبول تعدد الزوجات هو موقف الزوج العادل والمتساوي تجاه جميع الزوجات، والذي يتجلى في الدعم المادي بالتساوي لجميع الزوجات وتوفير سكن منفصل لكل زوجة في حين يقضي الزوج الوقت بالتساوي مع جميع زوجاته".

ويرى مجلس العلماء أن من الممكن للرجل المتزوج أن يتزوج من امرأة أخرى في حالة عدم قدرة الزوجة الأولى على الإنجاب لأسباب صحية كانتهاء سن الإنجاب لديها أو عدم رغبتها في إنجاب الأطفال.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الرجل المتزوج أن يخطر زوجته الثانية بأن لديه أسرة، وتؤكد الفتوى أنه إذا لم تكن الزوجة الجديدة على علم بالزواج السابق، وغير مستعدة لتحمله، فمن حقها أن تطلب فسخ عقد الزواج.

اقرأ أيضاً:

تشفع لصاحبها وتمنع من عذاب القبر.. 7 أسرار وفضائل لسورة الملك تعرف عليها

قبل العلاقة الزوجية.. ضوابط وأحكام شرعية منها ما يجوز وما لا يجوز فعله

مصر في القرآن الكريم.. ما الفرق بين قوله تعالى "أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ" و "اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ"؟