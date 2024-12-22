هل الزواج على المذهب الحنفي بدون ولي مع شهود حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب-محمد قادوس:

تلقي الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال حول" هل الزواج على المذهب الحنفي بدون ولي مع وجود شهود حلال أم حرام؟

وقال أمين الفتوى أن المذهب الحنفي هو مذهب مرن والإمام أبو حنيفة كان من أذكياء العالم في وقته وكانت نظرته أبعد وله وزن وقيمة وهو مذهب يتسق مع الشخصية المصرية ويحترم مسألة المرأة وأن يكون لها شخصية مستقلة للعقود، ومن 100 سنة تقريبا بدأ العمل أن تكون العقود في الزواج على مذهب الإمام أبو حنيفة".

وأضاف عثمان خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أن المذهب يحترم المرأة ويقدرها وكل المذاهب أيضا، متابعا: "بالنسبة للسؤال ما نقدرش نجاوب على الموضوع بصورة عامة وفين الأسرة ولو كل واحدة قلنا لها اعملي عقدك بنفسك يبقى بنعمل عداوات وعداءات اجتماعية ما بين الناس ويبقى بنقطع الأرحام.

وأوضح أمين الفتوى من المفروض نقول ولي الأمر موجود وموافق في هذه الحالة هي تتولى العقد صحيح ولكن لا يجب للمرأة أن تستند على هذه النقطة وتذهب تجوز نفسها بنفسها حتى لا تقع في مشاكل، والمرأة إذا انفردت بنفسها في هذ العقد بمفردها ربما تلاعب الزوج بها وضاعت حقوقها ووقعت بينهم مشاجرة وتبقى قطعت الوصلة الطيبة بينها وبين أسرتها ولا نريد تطبيق المذاهب بطريقة خطـأ.

اقرأ ايضًا

أمين الفتوى يوضح حكم مكياج المرأة وعمليات التجميل: جائز بشرط النية الصالحة

هل الأظافر الصناعية والمونيكير تبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل ذهب الأم المتوفاة حق لبناتها دون الأبناء؟.. الإفتاء توضح

إذا سها المسبوق في الصلاة قبل أن ينفرد عن الإمام فهل يسجد للسهو؟.. عالم سعودي يوضح