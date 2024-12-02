هل تجب الزكاة على من عليه ديون للبنك؟.. أمين الفتوى يضع قاعدة لحسم الأمر

كتب-محمد قادوس:

أجاب الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول،" هل تجب الزكاة على من عليه دين للبنك أقساط شهرين لمدة ثلاثين عاما إذا كان القيمة الإجمالية للقرض تفوق المدخرات؟

وقال أمين الفتوى في الزكاة بنعمل حسبة كويسة عشان نعرف نطلع الزكاة، ومعروف للجميع أن في نصاب للزكاة بيعدي عليه سنة قمرية يعنى حول، ويجي في نهاية السنة يحسب لو النصاب ماشي معاه وبلغ 85 جرام ذهب عيار 21 واجب عليا الزكاة بيعمل الاتي يضع قيمة الزكاة التي عليه وينقص منهم كل دين عليا سواء دلوقتي أو مستقبل.

وأضاف ربيع خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية قناة" الناس":

لو نعمل يساوي ولو طلع النصاب موجود يجب عليه الزكاة ولو مش موجود لا يجب عليا الزكاة.

وأوضح أمين الفتوى، ان هذه الحسبة لما نعملها ترتاح جدا، واخصم كل الأقساط خلال حسبة نصاب الزكاة ما على الناس لك لابد من تخصمه من الزكاة.

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