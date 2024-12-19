بعد جدل علامات الساعة.. من هم الرجال الستة الذين يظهرون قبل نهاية العالم؟

كـتب- علي شبل:

بعد جدل تفجر مؤخرا حول علامات وأشراط الساعة، بين الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، والشيخ هاني الصالحي الداعية الإسلامي، على مرأى الإعلامي مصعب العباسي، مقدم برنامج "علامة استفهام"، عبر فضائية الشمس، بسبب ربط الأحداث الجارية في الوطن العربى والعالم بعلامات الساعة.. يرصد مصراوي في التقرير التالي معلومات عن الرجال الستة الذين ورد ذكرهم في الأحاديث الشريفة، فمنهم الصالح المؤمن والفاسد الكافر، ويرتبط ظهورهم بقيام الساعة.. فمن هم:

‏أولًا: ظهور الجهْجاه

ورد بحديث عن الرسول - صلى الله عليه وسلم- أنه يخرج رجل من قحطان تدين له الناس بالطاعة، وتجتمع عليه، وذلك عند تغير الزمان، ولهذا ذكر البخاري حديثه في باب تغير الزمان، ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه».

وذكر السيوطي كذلك عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالى، يقال له: الجَهْجَاهُ".

‏ثانيًا: ظهور المهدي

قال كثير من أهل العلم أن المهدي شخص يظهر في آخر الزمان حيث ينتشر في الأرض الفساد، والظلم، وتَكثُر المُنكَرات، فيأذن الله بخروج رجل صالح يجتمع له المؤمنون، فيكون قائدًا حاكمًا يُصلِح اللهُ على يديه أحوالَ الأمّة، ويكون اسمه محمد بن عبدالله، ويخرج من مكة المُكرمة، فيُبايعه الناس عند الكعبة على السمع، والطاعة، والاتِّباع، فيحكم المسلمين بضع سنين يَنعمون فيها بالعدل والخيرات، وتَعظُم الأمّة.

‏وروي عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: "يخرجُ في آخرِ أُمَّتي المهديُّ، يَسقِيه اللهُ الغَيْثَ، وتُخرِجُ الأرضُ نباتَها، ويُعطِي المالَ صِحاحًا، وتكثُرُ الماشيةُ، وتَعظُمُ الأُمَّةُ، يعيشُ سبعًا، أو ثمانيًا" وقد تحدّث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أيضًا عن صفات المهدي الخَلقيّة بقوله: «المَهْديُّ منِّي، أجلى الجبهةِ، أقنى الأنفِ، يملأُ الأرضَ قسطًا وعدلًا».

‏ثالثًا: خروج المسيح الدجال

المسيح الدجال هو رجل من بني آدم يدعي أنّه رب العالمين؛ فقد مكّنه الله بقدرات خارقة؛ لامتحان إيمان الناس، ويُسمّى المسيح الدجال؛ لأنّ عينَه اليسرى ممسوحة، أي أعور، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الدَّجَّالُ مَمْسُوحُ العَيْنِ"، وقِيل لأنّه يمسح الأرض كلّها، ويسير فيها، أمّا دجّال؛ فلأنّه كذّاب، ومُحتال، ووصف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتنة الدجّال بأنّها أخطر فتنة تمرّ على البشريّة، إذ قال: "ما بيْنَ خَلْقِ آدَمَ إلى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ"

‏رابعا: نزول سيدنا عيسى

من علامات الساعة الكبرى نزول سيدنا عيسى -عليه السلام-؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تقومُ السَّاعةُ حتَّى ينزِلَ عيسى ابنُ مريم» وقد وصفه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقوله: «رَأَيْتُ عيسى رَجُلًا مَرْبُوعًا، مَرْبُوعَ الخَلْقِ إلى الحُمْرَةِ والبَيَاضِ، سَبِطَ الرَّأْسِ»، ويمكث في الأرض أربعين سنة يملأ الأرض خلالها عدلًا وأمانًا، ويقتل الدجّالَ، ويَكثُر المال في عهده حتى يَفيض.

‏خامسًا: خروج يأجوج ومأجوج

يأجوج ومأجوج قبيلتان من البشر من ذريّة يافث، وهو من ولد نوح -عليه السلام-، وقد جاء أصل تسميتهم من أجيج النار إذا التهبت، أو من الأُجاج؛ وهو الماء المالح الحارق؛ لشدّة ملوحته، وخروجهم آخر الزمان من علامات الساعة الكُبرى؛ إذ دلّ على ذلك قوله -تعالى-: «حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ».

ومن صفاتهم الخَلقيّة أنّهم صغار العيون، وجوههم عريضة، وشَعرهم أصهب اللون، وقد وصفهم رسول الله بقوله: "وإنَّكم لن تزالوا تُقاتِلونَ حتَّى يأتيَ يأجوجُ ومأجوجُ عراضُ الوجوهِ صغارُ العيونِ صهبُ الشِّعافِ ومن كلِّ حَدَبٍ ينسِلونَ كأنَّ وجوهَهم المَجانُّ المطرقةُ"

سادسا: ‏الخليفة العادل (من بعد المهدي)

هو خليفة من المسلمين سيظهر بعد المهدي ويكون عادلًا وراشدًا، يقال إنه سيحكم بعدالة ويقود الأمة الإسلامية بحكمة.

- وقد ورد بصحيح مسلم عن الراوي جابر بن عبدالله، قوله صلى الله عليه وسلم: يُوشِكُ أَهْلُ العِرَاقِ أَنْ لا يُجْبَى إليهِم قَفِيزٌ وَلَا دِرْهَمٌ، قُلْنَا: مِن أَيْنَ ذَاكَ؟ قالَ: مِن قِبَلِ العَجَمِ، يَمْنَعُونَ ذَاكَ، ثُمَّ قالَ: يُوشِكُ أَهْلُ الشَّأْمِ أَنْ لا يُجْبَى إليهِم دِينَارٌ وَلَا مُدْيٌ، قُلْنَا: مِن أَيْنَ ذَاكَ؟ قالَ: مِن قِبَلِ الرُّومِ، ثُمَّ سَكَتَ هُنَيَّةً، ثُمَّ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: يَكونُ في آخِرِ أُمَّتي خَلِيفَةٌ يَحْثِي المَالَ حَثْيًا، لا يَعُدُّهُ عَدَدًا.

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