حول علامات الساعة ووجود الدجال على جزيرة.. أسئلة تفجر الجدل بين عالم أزهري وداعية (فيديو)

كـتب- علي شبل:

هل الأحداث الحالية بالوطن العربي من علامات الساعة؟.. سؤال طرحه الإعلامي مصعب العباسي، عبر برنامجه "علامة استفهام"، عبر فضائية الشمس، تسبب في حالة من النقاش والجدل الفقهي بين الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، والشيخ هاني الصالحي الداعية الإسلامي.

في البداية، أجاب الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على السؤال: "هل الأحداث الحالية والصراعات الموجودة في العالم من علامات الساعة؟"، قائلًا إنه لم يثبت بالدليل القطعي، ولا يوجد آية ولا حديث نبوي صحيح، تقول إن الصراعات في المنطقة بداية لقيام الساعة.

وفي مداخلة أشارت إلى تفجر الجدل، أكد الشيخ هاني الصالحي، الداعية الإسلامي، أن الأحداث الحالية بسوريا وغزة والعالم بشكل عام تعتبر تمهيدا لعلامات الساعة، فما يحدث في المنطقة على وجه الخصوص ليس عليه دليل ولا نص من الكتاب والسنة النبوية بأن الساعة قريبة، لكنها أحداث تمهد لعلامات الساعة.

هل الدجال والمهدي المنتظر من علامات الساعة

واتفق كريمة والصالحي على أن الدجال من علامات الساعة، وكذلك المهدي المنتظر، حيث وردت بهما أدلة شرعية في أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الدكتور أحمد كريمة لفت إلى أن اسمه المهدي فقط، وكلمة المنتظر من ثقافة وادعاء الشيعة.

علامات الساعة المؤكدة

أوضح الدكتور أحمد كريمة علامات الساعة، مستشهدا بقوله تعالى في الآية 18 من سورة محمد:" فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا"، قائلًا: مبعث النبى صلى الله عليه وسلم نفسه علامة من علامات الساعة حتى يتنبه الإنسان دائما بأن الساعة قد قربت فيستعد.

وقال أستاذ الشريعة الإسلامية، إن من علامات الساعة أيضًا، نصر الروم على الفرس، وهذا حدث، ومنازعة غرمان بني أميه على الحكم وهذا حدث، وخروج الدواعش.

وأضاف كريمة أن غربة الإسلام من علامات الساعة أيضًا وخروج المهدي، وخروج الدجال، ونزول عيسى ابن مريم، وخروج ليأجوج ومأجوج.

هل الدجال موجود الآن على جزيرة؟

السؤال السابق وجهه الإعلامي مصعب العباسي الدكتور كريمة، ليرد مؤكدا أن الدجال من علامات الساعة، إلا أن مسألة وجوده على جزيرة أو هيئته فهي أمور غير ثابتة ولا مؤكدة، الله أعلم بها، وهنا تدخل الداعية هاني الصالحي، ليوجه نقده لحديث العالم الأزهري بأنه ينفي وجود الدجال، فانفعل الشيخ كريمة متهما إياه بأنه يتبنى فكر غلاة السلفية، ليقول كريمة: "لم أنف ظهور الدجال، ولكن ما أنفيه هو ثبوت شكله وتواجده الآن وهذا الطرح غير مؤكد في الدين".

وهدد الدكتور أحمد كريمة، بمغادرة الحلقة، بسبب الأفكار غير الصحيحة التي تنشر من قبل الداعية الإسلامي، قائلًا: "هناك بعض الأشخاص تتحدث عن الدين وهم لا يعلمون شيئا عن الدين، وينشرون أشياء غير صحيحة".

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