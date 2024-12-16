هل يجوز الصلاة فى المسجد حال الإصابة بدور برد؟.. أمين الفتوى يُجيب

كتب- محمد قادوس:

علق الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على صلاة الجماعة إذا كان المصلى قد أكل ثوما أو بصلا أو مصابا بدور برد، قائلا: إن النبى- صلى الله عليه وسلم- رغب في صلاة الجماعة وأنها بغض النظر عن أن لها درجات أعلى وأنها تعدل صلاة الفرد بـ27 درجة إلا أنها الأقرب إلى القبول لأن الله ينظر في اجتماع هؤلاء وينظر إلى قلب أتقاهم وإن لم يكن الإمام فإن الله يتقبل الصلاة.

وأكد أمين الفتوى،أن النبى- صلى الله عليه وسلم- علمنا ألا نؤذى إخواننا.

وأضاف عبد السلام خلال لقائه في برنامج" فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أن أكل الثوم أو البصل أن يعتزل مصلانا ثم سئل عن أكلهم قال إنه يقصد الرائحة والمسلم مأمور أن يحافظ على نفسه وإخوانه والحريص على صلاة الجماعة يأخذ الإجراءات الوقائية حتى لا يلحق بإخوانه المصلين الأذى أو الضرر وان ترك صلاة الجماعة يأخذ الأجر.