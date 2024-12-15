رمضان عبد المعز: اللي خائف من بكرة وشايل الهم طبق منهج النبي تهتدى في حياتك

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، أن من يقرأ القرآن يجد قول الله- تعالى- "قد أفلح المؤمنون" وأفلح فعل ماض ويسبقها قد للتأكيد يعني هي فعل مؤكد، قائلا: "لو الناس مكروبة وشايلة الهم وخائفة من بكرة علينا تذكر كلام النبي والله نستريح مجرد أن نسمعه".

وشدد عبد المعز، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة" دي إم سي": على ضرورة تطبيق كلام النبي- صلى الله عليه وسلم-،لو طبقنا كلامه وكان منهجنا هيكون ايه الحل أنه لو نطيع النبي نهتدي"، مستشهدًا بقول النبي-صلى الله عليه وسلم-" قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه" يعنى عنده قناعة ورضا بما قسم الله له ولو فعل يكون أغنى الناس.

ووجه الداعية رسالة: "ابعد عن الحرام وأي حاجة حرام ابعد عنها وأرضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا وحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب كما كانت النصيحة في الحديث النبوي".

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