داعية: يحذر من الدعاء على الأبناء لهذا السبب

كتب- محمد قادوس:

حذر الشيخ محمد أبوبكر، الداعية الإسلامي، من الدعاء على النفس أو الأهل أو الأولاد، مشيرًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الدعاء على أنفسنا وأهلنا أموالنا وأولادنا.

وقال الداعية الإسلامي دايما بقول للستات اللي بتقول أصل إحنا بندعي وفي قلبنا بنقول بعد الشر، مؤكداً إلى أن ربنا معندوش هزار ولا لعب.

واستشهد أبو بكر بالآية الكريمة" مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ"، متابعًا: دايما حطوا هذه الآية نصب أعينكم.

وحكى الداعية قصة مؤثرة خلال أدائه مناسك الحج، قائلًا:" في رحلة أو عمرة لقيت بنت بتدعي على أمها دعاء شديد أوي، ولما شافتني بكت، وقلت لا أظن إن في حد وصل بالظلم إنك تدعي عليه بهذا الشكل، ردت عليا وقالت: أمي هي اللي سبقت، أمي ومن إحنا صغيرين كانت تخصني وتقولي" روحي إلهي ما يهنيلك بال بزوج ولا عيل"، تزوجت أكثر من 5 مرات وحملت أكثر من 11 وكلهم يا إما سقط أو ماتوا، فأنا أرد لها الدين".

وأضاف أبوبكر، خلال برنامجة" إني قريب" المذاع على قناة" النهار": لمن قام بهذا الفعل، الدعاء على النفس أو الأهل أو الأولاد، أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب ويستغفر.