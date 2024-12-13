المفتي يوضح حكم تصدُّق الزوجة من مال زوجها دون إذنه: يجوز في حالة واحدة

كـتب- علي شبل:

كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم تصدُّق الزوجة من مال زوجها دون إذنه، وذلك ردا على سؤال تلقته من امرأة تُحبُّ التصدُّق على الفقراء والمساكين رجاءَ الأجر والثواب من الله تعالى، ولأنَّها لا تملك مالًا فإنها تتصدق من مال زوجها بغير إذنه ورضاه، ولا ترى في ذلك بأسًا، فهل لها أن تفعل ذلك شرعًا؟

في رده، أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أنه لا يجوز للزوجة أن تتصدَّق من مال زوجها بالشيء الثَّمين حتَّى يأذن لها صراحةً.

وأضاف عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية: أمَّا الشيء اليسير الذي يُعلَم رضاه به عُرفًا وتطيب به نفسه عادةً، وكانت نفسه كغالب الناس سَمْحَةً لا تبخل بمثله: فإنَّه يجوز لها أن تتصدَّق به وإن لم يأذن لها صراحةً، فإنِ اضْطَرب العُرف أو عُلِمَ من حال الزوج أنَّه لا يرضى به: فإنَّه لا يجوز لها أن تتصدَّق بشيءٍ من ماله حتَّى يأذن لها إذنًا صريحًا.

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