أيهما نفعل ندافع أم نهاجم الفكر المتشدد؟.. خالد الجندي يجيب

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أهمية توعية الشباب وتعريفهم بخطورة الفكر المتشدد، لافتا إلى ضرورة عمل مبادرات وقائية تعمل على توعية المواطنين بشكل مبكر.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة نحت عنوان "حوار الأجيال"، من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء: "إذا كان المواطن يمتلك وعيًا صحيحًا، فلا يمكن لأي تيار فكري متطرف أن يؤثر عليه، هذا هو دور المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية في حماية المجتمع."

وشدد على ضرورة الانتباه المبكر إلى أي بوادر تشدد أو تعصب، مشيرًا إلى أن التطرف يبدأ دائمًا من التعصب ورفض الآخر، وإذا لم نواجه هذه الأفكار في وقت مبكر، فإن التأخير سيؤدي إلى تفشي المشكلة، علينا أن نكون يقظين في كل جوانب الحياة، حتى في نقاشاتنا اليومية، لكي نخلق بيئة صحية تسهم في استقامة الفكر وصلاح الوطن".

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