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لا أستطيع الوفاء بالنذر.. ماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يجيب

09:06 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

الشيخ علي قشطة

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كتب - علي شبل:

أجاب الشيخ على قشطة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة تدعى نعمة، تقول انها كانت قد نذرت ذبح خروف إذا شفاها الله من مرض السرطان، وتواجه الآن صعوبة في الوفاء بهذا النذر بسبب عدم توفر الإمكانيات المالية.. فماذا تفعل؟

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، الأربعاء: «الحاجة نعمة ألف سلامة عليك، أسأل الله أن يشفيك ويعافيك ويرزقك الصحة والعافية، بالنسبة للنذر، بما أن الظروف الآن لا تسمح لك بالوفاء به، فإنك يمكن أن تخرجي كفارة يمين.. الكفارة تكون بإطعام 10 مساكين، أو بإعطاء مبلغ يعادل 300 جنيه، أو إذا لم تستطيعي ذلك يمكنك الصيام لمدة ثلاثة أيام.. هذا يفي بنذر اليمين الذي لم تستطيعي الوفاء به».

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