بالفيديو| تلاوات خاشعة وأصوات بديعة لأوائل المسابقة العالمية لحفظ القرآن

كـتب- علي شبل:

اختتمت اليوم المسابقة العالمية الحادية والثلاثين لحفظة وتدريب علوم القرآن الكريم، بإعلان الدكتور أسامة الازهرى، وزير الأوقاف، أسماء الفائزين بالمسابقة العالمية التي أقيمت بمصر.

وشهدت المسابقة مواهب مختلفة من حفظة القرآن الكريم من مصر وبعض البلاد الإسلامية، منها ماليزيا ونيجيريا، جمعت بين إتقان الحفظ وجمال الصوت وإحساس التلاوة.

وحصد الشاب صالح محمد موسى تهامي، الذي حفظ القرآن وهو بعدم 10 سنوات، الفائز بالمركز الأول للحفظة من ذوي الهمم، تفاعلا كبيرا وإعجابا بصوته العذب وطريقة تلاوته التي تحاكي كبار القراء المصريين

فيما أبدعت الفائزة بالمركز الأول من حفظة القرآن الكريم للناطقين بغير العربية، وهي الفتاة فاطمة لون أبوبكر، من جمهورية نيجيريا، والتي قرأت القرآن الكريم بإحدى الروايات غير المشهورة، بإحساس رائع وصوت خاشع

وضمن المقاطع التي نشرتها صفحة قناة الناس، على فيسبوك، مقطع للفائز بالمركز الأول "فرع الناشئة" في المسابقة العالمية الـ31 للقرآن الكريم يتلو ما تيسر من آيات الذكر الحكيم بصوت بديع

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