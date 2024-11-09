ماهي الْأَزْلَامُ ولماذا حرمها الله؟.. وكيل وزارة الأوقاف سابق يوضح

كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ محمد الكيلاني، وكيل وزارة الأوقاف السابق، إن الله-عز وجل- حرم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، مستشهداً في ذلك بقول الله-تعالى- في سورة المائدة" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ".

وكشف وكيل وزارة الأوقاف السابق معنى الأزلام، موضحًا أن العرب قديمًا كان قبل إقدامهم على أمر معين، يأخذون 3 ورقات واحدة يكتبون بها" افعل" والثانية يُكتب بها" لا تفعل"، أما الثالثة لا يُكتب بها شئ، وعند قدومهم على الأمر إذا سحب الشخص الورقة المدون بها" افعل" يُقدم على هذا الأمر.

وأضاف الكيلاني خلال لقائه ببرنامج" صباح البلد" الذي يُذاع عبر قناة" صدى البلد": أما إذا سحب الورقة المكتوب بها" لا تفعل" يتراجع الشخص عن الأمر، وفي حال أنه سحب الورقة الفارغة يُعيد القرعة مرة أخرى.

وأكد أن الله حرم الأزلام وأمرنا باجتنابها لأنها من عمل الشيطان.