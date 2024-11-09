"الأزهر للفتوى": المانيكير يبطل الوضوء والصلاة في هذه الحالة

كتب- محمد قادوس:

أوضحت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حكم وضع "المانيكير" أو أي نوع من التركيبات على الأظافر وتأثير ذلك على صحة الوضوء والصلاة، مؤكدة أن هذا السؤال يعد من الأسئلة الشائعة بين العديد من النساء.

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، الأظافر هي جزء من اليد، ويجب غسلها عند الوضوء كما نصت الآية الكريمة: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق)، وبالتالي من الضروري أن يصل الماء إلى الأظافر عند الوضوء لكي يكون الوضوء صحيحًا".

وأوضحت إبراهيم خلال حلقة برنامج "هن"، المذاع على قناة" الناس": أما بخصوص الطلاء على الأظافر، فإن السؤال هو: هل يمنع الطلاء وصول الماء إلى الأظافر؟ هناك بعض أنواع الطلاء التي قد تسمح بمرور الماء إلى الأظافر، لكن هناك أنواع أخرى قد تكون سميكة أو تحتوي على مواد تمنع الماء من الوصول إلى الأظافر، وبالتالي تمنع صحة الوضوء.

وأوضحت أنه من الناحية الفقهية "نحن نأخذ دائمًا بالأحوط في العبادات، فإذا كان الطلاء يمنع وصول الماء إلى الأظافر، فإنه يُعتبر حائلًا، وفي هذه الحالة، يُفضل إزالة الطلاء قبل الوضوء لضمان أن الماء يصل إلى الأظافر بشكل صحيح، وبالتالي يكون الوضوء صحيحًا".

أما بالنسبة للحناء، فقد أكدت: "الحناء لا تمنع صحة الوضوء لأنها لا تشكل طبقة عازلة على الأظافر مثل المانيكير.. الحناء مادة طبيعية تمتصها الأظافر، وبالتالي لا تؤثر على وصول الماء إليها، فيبقى الوضوء صحيحًا طالما أن الماء وصل إلى الأظافر."

وفيما يتعلق بصحة الصلاة، أشارت الدكتورة هبة إلى أنه إذا صلت المرأة بوضع مانيكير على أظافرها وكان الوضوء قد تأثر بسبب الطلاء، فإن ذلك يؤدي إلى عدم صحة الوضوء، وبالتالي تكون الصلاة غير صحيحة وتحتاج إلى قضاء، لأن صحة الصلاة تعتمد على صحة الوضوء، فإذا كان الماء لم يصل إلى الأظافر بسبب الطلاء، فإن الوضوء سيكون غير صحيح.