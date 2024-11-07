داعية يوضح معني قول الله" وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ"

كتب-محمد قادوس:

ما معنى قوله تعالى:" وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور"؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن معنى: وما يكفر بأدلتنا و حججنا إلا كل غدر بعهده ، والختر عند العرب : أقبح الغدر ، ومنه قول عمرو بن معد يكرب: وإنك لو رأيت أبا عمير.. ملأت يديك من غدر وختر.

وأضاف علي في رده لمصراوي: كفور يعني: جحودًا للنعم، غير شاكر لله عليها.

قال ابن زيد في قوله: ( وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ) قال: المختار: الغدّار.

ومجمل المعنى في الآية أي: وما يكفر بأدلتنا وحججنا، ويكذب بها وينكرها إلا كل غدار شديد الغدر بعهده، جحود عظيم الجحد لنعم ربه؛ فهو ينقض ما عاهد الله عليه، ولا يشكره على ما آتاه من نعمة.

كما قال تعالى: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون [العنكبوت: 47].

وقال سبحانه: وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون [العنكبوت].

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