داعية: أمور إذا لم تفعلها في الدنيا لن تدخل الجنة ولو كنت بتصوم وتصلي

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ أشرف الفيل، الداعية الاسلامي، إن هناك عبادات إذا لم يفعلها العب في الدنيا لن يدخل الجنة حتى وإن كان يصوم ويصلى، وفي حال اكتفاء العبد بالعبادات، مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج فهذه العبادات لا تدخله الجنة، بل أقصى ما يمكنها فعله هو المرور على الصراط المستقيم، لكن غالبًا لا تُوصل العبد لباب الجنة.

وأضاف الفيل خلال استضافته ببرنامج" اسأل مع دعاء" المذاع عبر قناة" النهار": أن مواظبة العبد على العبادات التي ذكرت من قبل لا تكفي بل يجب أن يكون هناك عبادات أخرى.

وبين الفيل أن تلك العبادات هي القواعد الأساسية وهى مثل سور منزل، فقط ولكن يجب أن يكون بداخلها أعمال وصفات أُخرى.

واستشهد الداعية بحديث رسول الله-صلى الله عليه و-سلم، الذي قال فيه:" أتَدرونَ ما المُفلِسُ؟ إنَّ المُفلسَ من أُمَّتي مَن يأتي يومَ القيامةِ بصلاةٍ وصيامٍ، وزكاةٍ، ويأتي وقد شتَم هذا، وقذَفَ هذا، وأكلَ مالَ هذا، وسفكَ دمَ هذا، وضربَ هذا، فيُعْطَى هذا من حَسناتِه، وهذا من حسناتِه، فإن فَنِيَتْ حَسناتُه قبلَ أن يُقضَى ما عليهِ، أُخِذَ من خطاياهم، فطُرِحَتْ عليهِ، ثمَّ طُرِحَ في النَّارِ".

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