علي جمعة يرصد خصائص وفضائل شهد بها الواقع لسيدنا النبي: (10) صدقه في ختم النبوة به ﷺ

كـتب- علي شبل:

رصد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، بعضا من الخصائص والفضائل مما شهد بها الواقع لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأوضح جمعة أن من تلك الخصائص والفضائل يأتي عاشرا : «صدقه في ختم النبوة به»؛ حيث قال ربنا : ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [الأحزاب :40]. وقال رسول الله ﷺ : «لا نبي بعدي».

وأضاف جمعة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه لم يأت نبي بعده ﷺ ، وكل من ادعى النبوة كذبا انتهى أمره، ولم يتبعه أحد، وذهب ذكره في التاريخ، أما المصطفى ﷺ فله أمة هي أعلى وأكثر أهل الأديان تبعا.

ولفت إلى أن الله تعالى ابتلى بعض الكذابين ممن ادعى النبوة أولا بدعوى الألوهية أخيرًا، فخرجوا عن المعقول والمنقول، ولم تنتشر أديانهم انتشار الإسلام.

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