هل تجوز الصلاة دون معرفة الاتجاه الصحيح للقبلة؟.. تعرف على رد أمين الفتوى (فيديو)

كـتب- علي شبل:

هل تجوز الصلاة دون معرفة الاتجاه الصحيح للقبلة؟.. سؤال تلقاه الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليرد مؤكدا أن الصلاة في هذه الحالة تكون غير صحيحة، لأن تحديد اتجاه القبلة شرط أساسي لصحة الصلاة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال لقاء مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أنه على المسلم أن يجتهد في معرفة اتجاه القبلة، وأقل هذا الاجتهاد هو أن يسأل أي شخص متاح، سواء كان ممرضًا أو مريضة في المستشفى، عن اتجاه القبلة.

وأوضح وسام أنه إذا كانت هناك وسائل تساعد على معرفة القبلة، مثل علامات فوق السقف أو أجهزة حديثة في المستشفى تشير إلى اتجاه القبلة، فيجب على الشخص استخدامها.

وأضاف أن الصلاة التي صلاها الشخص في غير اتجاه القبلة غير صحيحة ويجب عليه قضاؤها، وفي حال كان الشخص في مكان لا يستطيع فيه السؤال عن القبلة أو لا توجد أي وسائل تساعد في تحديد الاتجاه، فيجوز له الصلاة حسب ما يستطيع، ولكن إذا كان الأمر متعلقًا بالجهل أو التقاعس عن السؤال، فيجب إعادة الصلاة بعد تحديد القبلة بشكل صحيح.

وختم أمين الفتوى: «في هذا الزمن، مع توفر الوسائل التكنولوجية مثل الهواتف الذكية وغيرها، فإن معرفة اتجاه القبلة أصبح أمرًا يسيرًا، ومن غير المقبول ألا يستطيع المسلم تحديد القبلة في أي مكان يتواجد فيه».

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