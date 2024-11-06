هل يجب أن تكون نتيجة الاستخارة رؤيا يراها المستخير في نومه؟.. مجدي عاشور يجيب

كـتب- علي شبل:

هل يجب أن تكون نتيجة الاستخارة رؤيا يراها المستخير في نومه؟.. سؤال تلقاه الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي وأمين عام الفتوى، أجاب عنه موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، يقول مستشار المفتي: الاستخارة أمر مستحب، وتكون في الأمور المباحة التي لك أن تفعلها أوْ لا تفعلها . ومعناها : أنك تترك الاختيار في أمورك لله تعالى الذي يعلم السِّرَّ وأَخْفَى.

وأضاف عاشور، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه ليس شرطًا أن تكون نتيجة الاستخارة رؤيا منامية فقط ؛ بل أكبر علامتين بعد الاعتماد الكلي على الله تعالى هما : ( انشراح الصدر ) مع ( تيسير الأمر أو عدم تيسيره ) .. ولذلك قيل : (التيسير علامة الإِذْن).

وختم عاشور موضحا ذلك بمعنى أنك بعد الاستخارة المتكررة إن وجدتَ راحةً في قلبك للفعل مثَلًا ورأيتَ أسبابه مُيَسَّرةً فلتتوكل على فعله مع الاستعانة بالله عليه .. وإن وجدتَ عكس ذلك فلتنصرف عنه ، وسيصرفه الله عنك بإذنه سبحانه.. والله أعلم

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