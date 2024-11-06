مفاجأة- عالم سعودي عن التسبيح في السجود 10 مرات: الأفضل وفي الركوع أيضا

كتب - علي شبل:

في مفاجأة للكثيرين، كشف الدكتور سعد الخثلان، استاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية، عن حكم قول البعض "سبحان ربي الأعلى" في السجود عشر مرات، مؤكدا أنه جائز بل الأفضل.

البداية بسؤال تلقاه الخثلان من شخص يقول: هل صحيح أن الأفضل أن يقال: "سبحان ربي الأعلى" في السجود عشر مرات؟ ليرد أستاذ الشريعة السعودي، عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي إكس، قائلًا: نعم صحيح أن الأكمل والأفضل هو ترديد التسبيح في الركوع 10 مرات، وكذلك في السجود 10 مرات.

ولفت الخثلان إلى أن القدر الواجب التسبيح في الركوع او السجود هو مرة واحدة: سبحان ربي الأعلى مرة واحدة في الركوع، وكذلك سبحان ربي العظيم مرة واحدة في السجود، وأذن أيضا ثلاث مرات في الركوع ومثلها في السجود.

🔆 هل صحيح أن الأفضل أن يقال: "سبحان ربي الأعلى" في السجود عشر مرات؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#فتاوى_الخثلان



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