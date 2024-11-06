إعلان

مفاجأة- عالم سعودي عن التسبيح في السجود 10 مرات: الأفضل وفي الركوع أيضا

01:56 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

الدكتور سعد الخثلان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علي شبل:

في مفاجأة للكثيرين، كشف الدكتور سعد الخثلان، استاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية، عن حكم قول البعض "سبحان ربي الأعلى" في السجود عشر مرات، مؤكدا أنه جائز بل الأفضل.
البداية بسؤال تلقاه الخثلان من شخص يقول: هل صحيح أن الأفضل أن يقال: "سبحان ربي الأعلى" في السجود عشر مرات؟ ليرد أستاذ الشريعة السعودي، عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي إكس، قائلًا: نعم صحيح أن الأكمل والأفضل هو ترديد التسبيح في الركوع 10 مرات، وكذلك في السجود 10 مرات.
ولفت الخثلان إلى أن القدر الواجب التسبيح في الركوع او السجود هو مرة واحدة: سبحان ربي الأعلى مرة واحدة في الركوع، وكذلك سبحان ربي العظيم مرة واحدة في السجود، وأذن أيضا ثلاث مرات في الركوع ومثلها في السجود.

اقرأ أيضاً:

ما حكم إجراء ليزر فى أماكن العورة عند طبيب؟.. أستاذ بالأزهر يجيب

هل يجوز وضع المصحف تحت الوسادة لإبعاد الكوابيس والشياطين؟.. أستاذ بالأزهر يجيب

هذا المحتوى من

BBC
سعد الخثلان جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية التسبيح السجود الركوع الصلاة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ما كيفية تغسيل المرأة إذا ماتت وهي حائض؟.. المفتي نظير عياد يجيب

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)