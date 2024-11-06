الإفتاء: عمل مقاطع موسيقية لآيات من القرآن أو الاستماع إليها أو نشرها من أشد الكبائر

كتب - علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم ‏قراءة القرآن مصحوبا بموسيقى؛ مثل الروك آند رول ، البوب ، الفانك ، التكنو، حيث أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن القيام بعمل مقاطع لآيات من القرآن الكريم مصحوبة بأي نوع من أنواع الموسيقى أو الاستماع إليها أو الترويج لها أو الإسهام في نشرها من أشد الكبائر المقطوع بحرمتها شرعًا.

وأضافت اللجنة في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك ومنصة إكس أن الله تعالى نفى الهزل عن القرآن ونزهه عنه بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۝ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ﴾ [الطارق: 13، 14]، واللهو مرادف الهزل، فيجب تنزيه القرآن عنه.

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