بالفيديو| أمين الفتوى ينصح الآباء بمراقبة أبنائهم: "يجب التدخل فوراً في هذه الحالة"

كتب - علي شبل:

نصح الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الآباء بمراقبة ومتابعة سلوك أبنائهم، مشددا على أن التربية السليمة والمتابعة الدقيقة هي الأساس في حماية الأبناء من الانزلاق إلى الطرق الضارة والقرارات المدمرة.

وقال أمين الفتوى ان من أهم مهام الآباء في هذه الأيام هو مراقبة سلوك أبنائهم ومعرفة أصدقائهم، حيث إن اختيار الصحبة الصالحة يمثل عاملًا أساسيًا في تكوين الشخصية وحماية الشباب من الانحرافات.

وأضاف عثمان، خلال لقاء بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: «إن الله سبحانه وتعالى حذرنا من تأثير الرفقة السيئة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل)، موضحا أن هذا الحديث الشريف يبين لنا خطر الصحبة على الإنسان، فالشاب قد يتأثر بأصدقائه وقد يسحبهم نحو طريق سيئ، بينما لا يستطيع هو نفسه العودة بسهولة».

وتابع أمين الفتوى: «نحن نعيش في زمن يتسارع فيه التطور التكنولوجي، ومعه تأتي المخاطر التي قد تهدد الأبناء، مثل الانحرافات الأخلاقية وتعاطي المخدرات، الشباب في هذه الفترة قد يتعرضون لضغوط من أصدقائهم لتجربة أمور سيئة مثل المخدرات، والذين يروجون لهذه السموم قد يقولون لهم: (جربوا، لن تخسروا شيئًا)، وهذا يمثل بداية طريق طويل قد يؤدي إلى كارثة».

ونصح عثمان الآباء بضرورة متابعة سلوك أبنائهم بشكل مستمر، وعدم الاكتفاء بالتوقعات أو الظنون، مضيفا: «إذا رأيت ابنك أو ابنتك يعزل نفسه عن الأسرة أو يبدأ في مصاحبة أصدقاء لا يعرفون الطريق الصحيح، يجب أن تتدخل فورًا وتبحث عن السبب.. المجتمع اليوم مفتوح، والفاسد قد يأتي من أي مكان».

وشددا أمين الفتوى على ضرورة أن يتربى الأبناء على الصلاة والعبادات، قائلًا: «الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وعندما يعتاد الأبناء على الصلاة، فإن ضمائرهم تكون أكثر يقظة ضد أي انحرافات قد يواجهونها في حياتهم».

واختتم بالتأكيد على أن الشباب هم عماد الأمة، وأن استثمار الوقت في توجيههم نحو ما ينفعهم ويراعي مصلحة المجتمع هو السبيل إلى الحفاظ على قوتنا الوطنية وحمايتنا من المخاطر المستقبلية، وإذا ضاع الشباب، ضاعت الأمة بأسرها، لذلك يجب علينا أن نكون دائمًا يقظين لحمايتهم من السبل الضارة.

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