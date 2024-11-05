هبة عوف ترد على تصريح "بعض الصحابة لم يحفظوا القرآن وسيدنا عمر مش حافظ البقرة"

كتب- محمد قادوس:

ردت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، على تصريحات منسوبة لإعلامي شهير حول عدم حفظ بعض الصحابة للقرآن الكريم، وعدم حفظ سيدنا عمر بن الخطاب لسورة البقرة. وقالت عوف إن العمل بالقرآن الكريم وتطبيق تعاليمه في الحياة اليومية هو الأساس والهدف من نزوله، مؤكدة أن حفظ القرآن وحده دون فهمه أو العمل به ليس كافياً لتحقيق الغاية من الرسالة السماوية.

وأضافت عوف في تصريحات خاصة لمصراوي: أن البعض يركز على الحفظ وكأنه الغاية الأساسية، بينما يتجاهل أن القرآن نزل ليكون منهاجاً عملياً يحقق العدل، الرحمة، والإصلاح في المجتمع.

وأشارت الأستاذ بالأزهر إلى أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يُعظِّمون العمل بالقرآن، فيتعلمون الآيات ويفهمون معانيها ويطبقونها قبل الانتقال إلى المزيد من الحفظ، مشيرة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُعَرف بأنه "قرآن يمشي على الأرض"، حيث جسّد قيم القرآن في سلوكياته وتعاملاته، وكان يوجه الصحابة إلى التدبر والتطبيق العملي، لا إلى الحفظ فقط.

وأوضحت، أن العمل بالقرآن يسهم في بناء مجتمع مستقر قائم على القيم النبيلة، مشيرة إلى قول الله تعالى: "أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون".

وأكدت أن من يدعو إلى الحفظ فقط ولا يرى أهمية العمل بالقرآن هو شخص لم يفهم الدين بشكل عميق.

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