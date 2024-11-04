بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم صلة الرحم بالأقارب المسيئين.. هل هي واجبة؟

كـتب- علي شبل:

كشف الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم صلة الرحم بالأقارب المسيئين، وهل تحب شرعًا في تلك الحالة، موضحا أن الإسلام يشدد على ضرورة الإحسان إلى الأقارب حتى وإن كانوا يسيئون إلينا، مستشهدا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال لأحدهم: "داوم على وصلهم، وعليك ظهير من الله عليهم يوم القيامة".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الإثنين، أن من الواجب على المسلم أن يستمر في الإحسان إلى أقاربه، حتى لو كانوا يقطعونه، فالأجر والثواب عند الله عظيم، مؤكدا أن الالتزام بالصلة بين الإخوة والأخوات هو عمل صالح ينبغي المواظبة عليه.

وأشار عبدالسميع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحث على عدم هجر الأخ لأخيه أكثر من ثلاثة أيام، حيث قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث"، موضحا أن هذا الحديث ينهي عن الخصام والشجار، وأنه يجب أن تكون هناك مساحات للتفاهم والصلح.

ولفت إلى أن الانشغالات الحياتية قد تؤدي أحيانًا إلى قلة التواصل بين الأقارب، مضيفا: لكن يجب أن نبقى متفهمين لذلك، والخصومة الحقيقية هي التي تبدأ عندما نعرض عن بعضنا ونتجاهل التحية، مشددًا على ضرورة المبادرة بالسلام.

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