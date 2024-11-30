باحث بهيئة كبار العلماء: لك مكافأة عظيمة عند الله إذا فعلت هذا الأمر

كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور أيمن الحجار الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إذا أخطأ إنسان فى حقك وسترته فى هذا فإنما دل على كرامة هذه النفس، وأنك إنسان كريم وصاحب نفس قوية وعزيزة وليست ضعيفة، وعندما رأيت الخطأ لم تفزع فى نشره.

وأضاف الحجار، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع على قناة" الناس": أن بعض الناس عندما ترى وقوع مشكلة بين شخص يعرفه وآخر يبدأ فى نشر هذا الأمر على العامة ويحاول أن يفضحه ولا يستر عليه، فهو بذلك خرج عن الطبيعة التى تجملت بفطرة وآداب الإسلام.

وأوضح الباحث بهيئة كبار العلماء أن الستر هو تغطية عيوب الناس واحتياجاتهم، وأن يجد الستر ملأ حياته فى كل شئ، حتى إن الرسول كان يقول :"اللهم أستر عوراتى وآمن روعاتى" وهذا يدعونا للاقتداء بسيدنا النبى وندعو الله بالستر، لان ستر الله يعنى التوفيق فى كل شئ.